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Kaynak: İHA

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir balıkçı dükkanında çalışan baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Arbede esnasında aralarında babanın da bulunduğu toplam 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayı polis ekiplerini anlatan baba, "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı. Şikayetçiyim" dedi. Yaralılardan 2'si sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.