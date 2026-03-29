B6 vitamini, suda çözünebilen ve günlük beslenmemizde sıkça rastladığımız temel bir vitamin. USC Keck Medicine’da görev yapan diyetisyen Lisa Statner, B6’nın vücutta 100’den fazla enzimle etkileşime girdiğini ve protein, karbonhidrat ile yağ metabolizmasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca beyin sağlığını destekleyerek kaygıyı azaltmaya da yardımcı olabiliyor.

Mendinground Nutrition’ın kurucusu diyetisyen Jasmine Hormati’ye göre, B6 vitamini en çok balık, sakatat, yağsız et, sebze ve meyvelerde bulunuyor. Bu sayede, günlük öğünlerinize bu besinleri eklemek oldukça kolay. Hormati, “B6’yı gıdalardan almak, yalnızca vitamini değil, genel sağlığınıza katkı sağlayan diğer besin öğelerini de sağlar. Takviyeler, ancak beslenme ile ihtiyacınızı karşılayamadığınız durumlarda yardımcı olur” diyor.

B6 VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Nohut: Bitkisel kaynaklar arasında öne çıkar. Bir su bardağı nohutta yaklaşık 1,1 mg B6 bulunur.

Dana Ciğeri: Demir ve A vitamini açısından zengin. 85 g pişmiş ciğerde yaklaşık 0,9 mg B6 vardır.

Ton Balığı: Protein ve B12 kaynağı olan ton balığında 85 g’lık porsiyonda 0,9 mg B6 bulunur.

Somon: Vitamin ve besin öğeleri açısından zengindir; 85 g pişmiş somonda yaklaşık 0,6 mg B6 vardır.

Tavuk Göğsü: 85 g fırınlanmış tavuk göğsü 0,5 mg B6 sağlar.

Hindi Eti: Yağsız ve metabolizmayı destekler; 85 g’ında 0,4 mg B6 bulunur.

Kahvaltılık Tahıllar: Vitaminle zenginleştirilmiş tahıllar bir fincan için 0,6 mg B6 sunar.

Patates: Haşlandığında 0,4 mg B6 içerir.

Muz: Potasyum kaynağı ve iyi bir B6 vitamini sağlar; orta boy bir muz 0,4 mg içerir.

B6 VİTAMİNİNİN GÖREVLERİ

B6, metabolizma, bilişsel gelişim ve bağışıklık sistemi için önemli. Statner’a göre protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görev alır, Hormati ise bağışıklık sistemi ve beyin fonksiyonlarını desteklediğini ekliyor.

GÜNLÜK İHTİYAÇ VE FAZLA ALIM

19–50 yaş arası sağlıklı yetişkinler için önerilen günlük miktar 1,3 mg’dır. 100 mg üzeri aşırı alım takviyelerle olabilir ve sinir hasarı, karıncalanma, his kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

TAKVİYE GEREKLİLİĞİ

Dengeli bir beslenme çoğu insan için yeterli. Böbrek sorunları, otoimmün hastalıklar veya aşırı alkol tüketimi gibi durumlarda takviye gerekebilir.

B6 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Eksiklik kansızlık, çatlamış dudaklar, zayıf bağışıklık sistemi, cilt döküntüleri ve depresif ruh hâli gibi belirtilerle kendini gösterebilir.