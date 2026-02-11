Erzurum’un karla kaplandığı günlerde tarihi Aziziye Tabyaları beyaza büründü. Vatandaşlar, buraya gelerek at sırtında gezintiler yapıyor ve unutulmaz bir gün geçiriyor.
Aziziye’de beyaz örtü altında dörtnala sürüyorlar: 93 Harbi’nin tanığı tabyalarda atlı macera
Kar altında beyaza bürünen Aziziye Tabyaları’nda vatandaşlar ata binip tarihi dokuyu yaşıyor. Nene Hatun’un kabriyle bütünleşen milli parkta atlı gezintiler ve kızak turları, dondurucu soğukta eşsiz bir keyif ve gurur kaynağı oluyor.
93 Harbi’nin tanığı olan ve Osmanlı padişahları tarafından şehri korumak amacıyla inşa edilen Aziziye Tabyaları, yoğun kar yağışının ardından muhteşem bir görünüme kavuştu.
Kent merkezine yaklaşık 4 km mesafede yer alan ve kahraman Türk kadını Nene Hatun’un kabrinin de bulunduğu Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’nda bulunan çiftlikten at kiralayan ziyaretçiler, karla örtülü tarihi yapıların etrafında keyifle dolaşıyor.
İsterlerse atlı kızak turlarına da katılan misafirler, dondurucu soğukta eşsiz anlar yaşıyor.
Ardahanlı avukat Yaren Koç ata binmenin çok keyifli olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Bu tarihi yerde Nene Hatun'un yattığı ve Kurtuluş Savaşı'nda o kadar emek verilen bir yerde atın üstünde olmak kadın olarak gurur verici, o yüzden keyifliyiz. Anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz."
Ahıska Türk’ü Gözde Koç ise duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Nene Hatun'un yattığı yerde vatanını seven bir Türk kadını olarak ata binmekten büyük keyif alıyorum. Karda dört nala at binmek müthiş bir keyif, herkese tavsiye ederim."
AZİZİYE TABYALARI TARİHÇESİ
Aziziye Tabyaları, Erzurum'un doğusunda, Top Dağı eteklerinde yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus tehdidine karşı savunma amacıyla inşa ettiği önemli askeri yapılardır. Özellikle 1 numaralı Aziziye Tabyası, Sultan Abdülaziz döneminde 1867-1872 yılları arasında Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde yaptırılmıştır.
Erzurum-Kars karayolunun geçtiği Hamam Deresi'ni kontrol etmek ve doğudan gelebilecek Rus veya İran saldırılarını önlemek amacıyla stratejik bir noktaya (yaklaşık 2068 metre yükseklikte) konumlandırılmıştır. Tabyalar genel olarak "C" şeklinde planlanmış olup, birden fazla tabya (1, 2 ve 3 numaralı Aziziye Tabyaları) içerir.
Erzurum'da tabyaların tarihi 18. yüzyıldaki Osmanlı-İran savaşlarına kadar uzansa da, en büyük ve etkili olanlar 19. yüzyılda, özellikle Kırım Savaşı sonrası Rus tehlikesine karşı geliştirilmiştir. Aziziye Tabyaları, en çok 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında ün kazanmıştır.
93 HARBİ'NDE AZİZİYE SAVUNMASI
Rus ordusu, Deveboynu Muharebesi'nde Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattıktan sonra Erzurum'u kuşatmak için harekete geçti. 8 Kasım 1877 gecesi Ruslar, Aziziye Tabyaları'na sürpriz bir baskın düzenledi.
2 ve 3 numaralı tabyalar Rusların eline geçti. Ancak 1 numaralı Aziziye Tabyası, Komutan Yarbay Bahri Bey'in cesareti ve askeri yeteneği sayesinde direndi ve teslim olmadı.
Bu haber Erzurum halkına ulaşınca, kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce kişi (aralarında efsanevi Nene Hatun'un da bulunduğu) ellerinde nacak, balta, sopa ve taşlarla tabyalara koştu.
Göğüs göğüse kanlı çarpışmalar sonucu Rus ordusu bozguna uğradı ve tabyalardan geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olay, "Aziziye Destanı" olarak tarihe geçti ve Erzurum'un düşmesini önledi. Halkın bu kahramanca direnişi, Doğu'nun Çanakkale'si olarak anılır.
Günümüzde Aziziye Tabyaları, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı içinde yer alır. Nene Hatun'un kabri de burada bulunur ve şehitlik alanıyla birlikte önemli bir tarihi ve turistik mekandır.
Her yıl 8-9 Kasım tarihlerinde "Saygı Yürüyüşü" gibi etkinliklerle anılır.
Aziziye Tabyaları, Osmanlı savunmasının sembolü olmanın yanı sıra Türk milletinin vatan sevgisini ve direniş ruhunu temsil eden eşsiz bir mirastır.