Aziz Yıldırım'ın teklif yaptığı ilk yabancı teknik direktör belli oldu

Aziz Yıldırım'ın teklif yaptığı ilk yabancı teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın yabancı teknik direktör adayı netleşti. İşte Yıldırım’ın, teklif götürdüğü hoca...

Fenerbahçe camiasında en önemli gündem maddesi başkanlık seçimi oldu. Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran tarihlerinde yeni başkanını belirlemek için sandık başına gidecek.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞTI

Sadettin Saran’ın çekilmesinin ardından yarışın Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında geçecek.

İki adayın da seçim süreciyle birlikte teknik direktör planlamaları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN HAMLE!

Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir girişim geldi. Yerli aday olarak Aykut Kocaman düşünülürken, yabancı teknik direktör için de bir isimle temas kuruldu.

FILIPE LUIS'E TEKLİF!

RTI Esporte’nin haberine göre Yıldırım, Flamengo’nun teknik direktörü Filipe Luis için menajeri Jorge Mendes aracılığıyla teklif yaptı.

Daha önce de Fenerbahçe’den teklif aldığı ancak Avrupa’da çalışma isteği nedeniyle bunu kabul etmediği belirtilen genç teknik adamın, bu kez görüşmelere açık olduğu ifade edildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Filipe Luis’in İngiltere Premier League hedefi bulunduğu ancak UEFA Pro Lisansı sürecindeki prosedürler nedeniyle Avrupa’da hemen görev alamadığı aktarıldı.

Buna rağmen taraflar arasında görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ve iletişimin sürdüğü kaydedildi.

