Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım cephesinde seçim çalışmaları başladı.
Kadıköy Caddebostan’da açılan seçim ofisinin açılışına, Aziz Yıldırım’ın yönetim listesinde yer alması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve çok sayıda genel kurul üyesi katıldı.
SEÇİM OFİSİNİ MAHMUT USLU AÇTI
Seçim çalışmaları nedeniyle Ankara’da bulunan başkan adayı Aziz Yıldırım ise açılışta yer almadı.
Açılış kurdelesini kesen Mahmut Uslu, kariyerinde ilk kez seçim ofisi açtığını söyledi.
'GİDİŞATLARINI DURDURACAĞIZ'
Konuşmasında Galatasaray’ın üst üste kazandığı şampiyonluklara değinen Mahmut Uslu, sarı kırmızılı takımın geçmişteki serisini hatırlatarak, “Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız.” ifadelerini kullandı.