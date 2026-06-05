Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

AZİZ YILDIRIM'DAN TEKNİK KADRO MESAJI

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada teknik ekip konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, kulübe geçmişte önemli katkılar sunan isimlerle birlikte hareket etmeyi düşündüklerini ifade etmişti. Yıldırım, bu kapsamda Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Edin Dzeko gibi isimlerin değerlendirilebileceğini dile getirmişti.