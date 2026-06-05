Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Volkan Demirel gelişmesi gündem yarattı. Genç teknik adamın ekibiyle yaptığı toplantıda sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağlandığını aktardığı iddia edilirken, yeni sezon planları da şekillenmeye başladı.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 1

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Volkan Demirel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 2

Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde teknik yapılanmaya ilişkin çalışmalar sürerken, Demirel'in geleceğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 3

FENERBAHÇE'DE VOLKAN DEMİREL HAREKETLİLİĞİ

Başkanlık yarışının giderek hız kazandığı Fenerbahçe'de adayların teknik ekip planları ve transfer stratejileri netleşmeye başlarken, Volkan Demirel cephesinde de önemli bir adım atıldı.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 4

ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI

Fanatik'in haberine göre Volkan Demirel, teknik ekibiyle yaptığı toplantıda yeni sezona ilişkin planlarını paylaştı.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 5

Genç çalıştırıcının, Fenerbahçe ile mutabakata vardığını yardımcılarına ilettiği ve kendilerine farklı kulüplerden teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapabileceklerini söylediği öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 6

AZİZ YILDIRIM'DAN TEKNİK KADRO MESAJI

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada teknik ekip konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, kulübe geçmişte önemli katkılar sunan isimlerle birlikte hareket etmeyi düşündüklerini ifade etmişti. Yıldırım, bu kapsamda Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Edin Dzeko gibi isimlerin değerlendirilebileceğini dile getirmişti.

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Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? - Resim: 7

SON GÖREVİ GENÇLERBİRLİĞİ'NDEYDİ

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'nin başında görev yapan Volkan Demirel, başkent ekibindeki görev süresinde maç başına 0.78 puan ortalaması yakalamıştı.

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Kaynak: Diğer
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