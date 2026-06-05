Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Volkan Demirel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Aziz Yıldırım'ın listesindeydi ilk adım atıldı: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Volkan Demirel gelişmesi gündem yarattı. Genç teknik adamın ekibiyle yaptığı toplantıda sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağlandığını aktardığı iddia edilirken, yeni sezon planları da şekillenmeye başladı.
Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde teknik yapılanmaya ilişkin çalışmalar sürerken, Demirel'in geleceğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
FENERBAHÇE'DE VOLKAN DEMİREL HAREKETLİLİĞİ
Başkanlık yarışının giderek hız kazandığı Fenerbahçe'de adayların teknik ekip planları ve transfer stratejileri netleşmeye başlarken, Volkan Demirel cephesinde de önemli bir adım atıldı.
ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI
Fanatik'in haberine göre Volkan Demirel, teknik ekibiyle yaptığı toplantıda yeni sezona ilişkin planlarını paylaştı.
Genç çalıştırıcının, Fenerbahçe ile mutabakata vardığını yardımcılarına ilettiği ve kendilerine farklı kulüplerden teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapabileceklerini söylediği öne sürüldü.
AZİZ YILDIRIM'DAN TEKNİK KADRO MESAJI
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada teknik ekip konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, kulübe geçmişte önemli katkılar sunan isimlerle birlikte hareket etmeyi düşündüklerini ifade etmişti. Yıldırım, bu kapsamda Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Edin Dzeko gibi isimlerin değerlendirilebileceğini dile getirmişti.
SON GÖREVİ GENÇLERBİRLİĞİ'NDEYDİ
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'nin başında görev yapan Volkan Demirel, başkent ekibindeki görev süresinde maç başına 0.78 puan ortalaması yakalamıştı.