Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken bir taraftan da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Seçilmesi halinde iki santrfor transfer edeceğini ifade eden başkan adayı Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı isimler belli oldu.

AZİZ YILDIRIM GURASSY VE MURIQI İLE ANLAŞTI

Ersin Düzen'in haberine göre; Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetiminin temas kurduğu Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Serhou Guirassy için prensip anlaşmasına vardı.

Aziz Yıldırım'ın ayrıca Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi'ten de söz aldığı belirtilirken oyuncuların kulüpleri Dortmund ve Mallorca ile bonservis görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi.