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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, yarın saat 22.00’de Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin turu geçmesi durumunda Başkan Aziz Yıldırım’ın futbolculara prim vereceği aktarıldı.

KANARYA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında yarın Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'de Fransız ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda tur arayacak

AZİZ YILDIRIM ÇOK ÖNEMSİYOR

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde lig aşamasına kalmasına çok önem veriyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda, ayakbastı parası olarak 18 milyon euro gelir elde edilecek.

BAŞKANDAN DEV PRİM KARARI

UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi, rövanş öncesi Lyon maçı için takıma açık çekle özel prim yapma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin rakamı duruma göre 2 milyon Euro'nun üzerine çıkarabileceği bildirildi.

POTANSİYEL GELİR 40 MİLYON EURO

Süper Lig devi, play-off turuna kaldığı için elde edilen 4.3 milyon Euro da eklendiğinde garanti gelir 22.92 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Bu rakamın lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği hesaplanıyor.