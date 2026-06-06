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Aziz Yıldırım, diğer başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığı Merih Demiral ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.



Aziz Yıldırım'a göreve gelmesi halinde Hakan Safi'nin anlaştığı isimleri transfer etmek isteyip istemeyeceği soruldu. Merih Demiral'ın adının zikredilmesi üzerine Yıldırım'ın net bir şekilde "Almam" cevabı vermesi dikkat çekti.

Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." demişti.

Hakan Safi'nin açıklamalarının ardından Merih Demiral'ın kulübü Al-Ahli, milli futbolcuyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.