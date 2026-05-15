Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul tarihi yaklaşırken, başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım kongreye oldukça güçlü bir giriş yapmak adına çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda transfer listesini şekillendirmeye başlayan Yıldırım, geçmiş dönemdeki adaylık sürecinde de adını telaffuz ettiği dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho’ya beklenmedik bir transfer jesti hazırlıyor.

HÜCUMUN YENİ LİDERİ PAVLİDİS OLACAK

Gündeminde daha önceden Alexander Sörloth ile Romelu Lukaku gibi elit santrforların yer aldığı bilinen Aziz Yıldırım’ın listesine, dünya çapında ses getirecek yeni bir golcünün dahil edildiği bilgisine ulaşıldı. Alınan duyumlara göre Yıldırım ve ekibi, mevcut süreçte Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica’da görev yapan Yunan asıllı forvet Vangelis Pavlidis’i transfer etmek amacıyla girişimlere başladı.

Aziz Yıldırım'ın yakın çalışma arkadaşları, yetenekli futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajerlik şirketiyle ilk resmi görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Basına yansıyan iddialara göre Portekiz ekibinin, önümüzdeki yaz transfer döneminde Pavlidis ile yollarını ayırma fikrine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

MÜTHİŞ BİR SKOR KATKISI SAĞLIYOR

Kıta Avrupası'nın önde gelen pek çok kulübünün transfer listesinde ilk sıralarda bulunan deneyimli hücum oyuncusunun kariyer planlamasının, mevcut futbol sezonunun noktalanmasıyla birlikte kesinlik kazanması bekleniyor. 27 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Benfica forması altında sergilediği istikrarlı grafik ve oyun karakteriyle tüm futbol kamuoyunun beğenisini kazandı.

Yunanistan milli takımının da önemli parçalarından olan yıldız isim, geçen sezon Portekiz kulübüyle sahaya çıktığı 52 resmi müsabakada rakip fileleri 30 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 6 asistlik gol pası verdi. Ceza sahası içindeki bitirici vuruşları ve yüksek fiziki kalitesiyle rakiplerine üstünlük kuran Pavlidis'in tahmini transfer piyasa bedeli 32 milyon avro civarında gösteriliyor. Diğer taraftan, golcü oyuncunun Benfica Kulübü ile olan resmi sözleşmesi 30 Haziran 2029 senesine kadar geçerliliğini koruyor.