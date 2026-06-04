Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde Hakan Safi'nin gündem olan transfer açıklamalarına tepki gösterdi.

Oyuncuların başkan adaylarıyla değil kulüplerle anlaşabileceğini belirten Yıldırım, transferlerin seçim malzemesi yapılmasını eleştirdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala adaylar arasındaki rekabet giderek sertleşiyor.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldiği organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULAR ADAYLARLA ANLAŞMAZ'

Son günlerde transfer açıklamalarıyla konuşulan başkan adayı Hakan Safi'ye göndermede bulunan Yıldırım, futbolcuların seçim sürecinde adaylarla anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.

Transfer konusunun seçim kampanyasının bir parçası haline getirilmesini eleştiren Yıldırım şunları söyledi:

"Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.

Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildirBizim hedefimiz net; Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir."