Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenlemeye hazırlanırken, eski başkanlardan Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı oldu.

“BİRLİK OLMALIYIZ” ÇAĞRISI

Bir dernek etkinliğinde konuşan Aziz Yıldırım, camiaya birlik mesajı verdi. Yıldırım, “Fenerbahçe’de bir şeylere ‘dur’ dememiz lazım. 12 yılın sonunda hepimizin bir ve beraber olması lazım” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Yıldırım, “Birlik olalım ki bu güç bizi bu sene şampiyonluğa götürsün” sözleriyle konuşmasını tamamladı.