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Fenerbahçe'de son yıllarda uygulanan çalışma sistemi değişirken, kulüpte yeniden Aziz Yıldırım dönemine benzer bir yönetim anlayışının hayata geçirildiği belirtildi. Taraftarların gözü transfer gelişmelerine çevrilmiş olsa da Yıldırım'ın önceliği tesislerdeki işleyişi yeniden şekillendirmek oldu.

Deneyimli başkanın ilk hedeflerinden birinin Samandıra'dan bilgi akışını tamamen kontrol altına almak olduğu öğrenildi. Son dönemde futbolcuların kendileriyle ilgili bazı gelişmeleri teknik ekipten önce sosyal medya ve farklı kanallar aracılığıyla öğrendiği ifade edildi.

Bu durumun önüne geçmek isteyen Yıldırım'ın kulüpte görev yapan personelle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği ve içeride konuşulan konuların dışarı taşınmaması yönünde uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Bu uygulamanın kulüp içindeki dayanışmayı güçlendirmesi amaçlanıyor.

ÖNCELİK BİRLİK ORTAMI

Mazbatasını aldıktan sonra kulüpteki yeni sürecin ilk adımlarını atan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde de Samandıra'da bulunacağı ve çalışanlarla görüşmelerini sürdüreceği kaydedildi.

Seçim sürecinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde camiadaki ayrışmaya dikkat çeken Yıldırım'ın, "Kulüp çatısı altında yeniden kenetlenmek gerekiyor. Başarıya giden yol ortak hareket etmekten geçiyor. İlk olarak bu atmosferi oluşturmalıyız" görüşünü dile getirdiği, bu nedenle birlik ve beraberlik konusunu kadro yapılanması kadar önemli gördüğü belirtildi.