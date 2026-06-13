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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan basketbol derbisi öncesi dikkat çeken bir ziyaret geldi. Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fenerbahçe Beko’nun antrenmanını takip etti.

TAKIMA MORAL ZİYARETİ

Antrenmanın bir bölümünde oyuncuları izleyen Aziz Yıldırım, daha sonra başantrenör Sarunas Jasikevicius ile bir araya gelerek sohbet etti ve Beşiktaş derbisi öncesinde başarı dileklerini iletti.

FİNAL SERİSİ HEYECANI

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Beşiktaş GAİN’i konuk edecek.