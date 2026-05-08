Fenerbahçe'de başkanlık seçimiş atmosferine girilirken gerilim de yükseldi. Eski futbolcuların Aziz Yıldırım yorumları kamuoyunda tartışma yarattı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Cristian Baroni başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'a destek paylaşımı yaptı.

Baroni paylaşımında, “Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp” ifadelerini kullandı.

ALEX’İN YORUMU SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Baroni’nin paylaşımına yorum yapan Alex de Souza’nın sözleri ise dikkat çekti.

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Alex, “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” yorumunu yaptı.

Alex de Souza’nın yorumu sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

'KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM'

Gelen yorumların ardından Alex de Souza sessizliğini bozarak yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Brezilyalı efsane, seçim sürecinde herhangi bir adayın yanında olmadığını vurguladı.

Alex açıklamasında, “02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.