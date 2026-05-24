Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin düzenlediği “Başkan Adayları ile Sohbetler” programına katılan Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin kadro planlaması ve transfer stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarını sezon açılışına kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, takımın ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Oyuncuların kendi mevkilerinde görev yapan isimlerden seçileceğini vurgulayan Yıldırım, “Bütün takımdaki oyuncuların kendi bölgelerinde oynayan oyunculardan olmasına dikkat edeceğiz. Ondan sonra 4 oyuncu daha alacağız ve böylece 6 oyuncuyla ana iskeleti tamamlamış olacağız. Sonra duracağız, bakacağız. Sezon açılışına kadar bu oyuncuların hepsi gelmiş olacak. Ondan sonra ihtiyaç varsa, gidene göre pozisyonu yeniden elden geçireceğiz” dedi.