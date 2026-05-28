Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, 6-7 Haziran’daki kongreye kadar transferde ses getirecek hamleler yapmak için kurmaylarıyla yoğun mesai harcıyor.

MOHAMED SALAH GÜNDEMİ

İki başkan adayı da seçim sürecinde avantaj sağlamak adına dünyaca ünlü yıldızların peşine düştü. Bu isimlerin başında Mohamed Salah geliyor. Liverpool’dan ayrıldığı öne sürülen yıldız oyuncunun geleceği merakla bekleniyor.

Deneyimli futbolcu son açıklamasında, “Yeni takımım büyük ihtimalle Dünya Kupası’ndan sonra belli olacak. Ancak beni ikna eden iyi bir proje ve teklif gelirse, Dünya Kupası’na gitmeden de imzayı atabilirim.” ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada Salah’ın maliyetinin yüksek olduğunu belirtmiş, ancak “Eğer ihtiyaç varsa onu da alırız” diyerek kapıyı tamamen kapatmamıştı. Hakan Safi’nin de yıldız oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ifade ediliyor.

ADEMOLA LOOKMAN YENİDEN GÜNDEMDE

İki başkan adayının listesinde ortak olarak yer alan bir diğer isim ise Ademola Lookman oldu. Nijeryalı futbolcu, ara transfer döneminde de Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti.

O dönemde Fenerbahçe’nin, Atalanta ile her konuda anlaşma sağladığı ve sözleşme hazırlıklarının tamamlandığı iddia edilmiş, ancak banka teminatı konusunda yaşanan pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Sürece sonradan Atletico Madrid’in dahil olduğu ve transferi bitirdiği belirtilmişti.

Yıldırım ve Safi’nin, taraftarın da çok istediği Lookman için yeniden fırsat kolladığı ve oyuncunun olası ayrılık durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.