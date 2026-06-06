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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçen büyük bir rekabete sahne olurken, kongre salonunda tansiyonun bir anda yükselmesiyle son derece gergin anlar yaşandı.

TEZAHÜRATA SİNİRLENDİ

Seçim maratonunun heyecanla takip edildiği sırada, tribünlerdeki her iki adayın taraftarları arasında başlayan sözlü sataşmalar kısa sürede locada fiziksel bir tartışmaya dönüştü. Salondaki delegelerin bir kısmından yükselen "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım" şeklindeki ritmik tezahüratların ardından fitili ateşlenen gerilim, kongre üyeleri arasında karşılıklı arbedeye sebep oldu.

GENEL KURUL YENİDEN BAŞLADI

Yaşanan bu büyük kargaşanın ve itişmelerin ortasında kalan başkan adayı Aziz Yıldırım, korumaları ve genel kurul görevlilerinin yoğun çabasıyla kalabalığın arasından güçlükle çıkarılarak güvenli bir bölgeye uzaklaştırıldı. Localar bölgesinde patlak veren ve sakinleştirilmesi uzun süren bu kavga nedeniyle Divan Başkanlığı, salondaki güvenliğin ve huzurun yeniden tesis edilebilmesi amacıyla genel kurula 15 dakikalık zorunlu bir ara verdi. Emniyet güçlerinin ve kulüp güvenliklerinin müdahalesiyle ortamın sakinleşmesinin ardından, sarı-lacivertli kulübün tarihi kongresi kaldığı yerden yeniden başladı.