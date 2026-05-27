Aziz Yıldırım transfer görüşmeleri için Londra'ya gitti: Hedefinde 3 isim var

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmaları kapsamında Londra'ya gittiği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre; Aziz Yıldırım'ın hedefinde 3 Premier Lig yıldızı bulunuyor.
Fenerbahçe’de seçim atmosferi sürerken Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.
Sarı lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere’ye gittiği belirtildi.
3 GÜNLÜK LONDRA ZİRVESİ
İddialara göre Yıldırım, üç gün sürecek Londra programında futbolcu menajerleri ve kulüp yetkilileriyle bir araya gelecek.
Özellikle savunma ve hücum hattına yapılacak transferlerin gündemin merkezinde olduğu aktarıldı.
CALVIN BASSEY LİSTENİN BAŞINDA
Fulham forması giyen Nijeryalı savunmacı Calvin Bassey’in stoper transferi için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.
Hem stoper hem de sol bekte görev yapabilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 30 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.
SENESI SÜRPRİZİ
Savunma hattı için gündemdeki bir diğer ismin ise Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Marcos Senesi olduğu öne sürüldü.
29 yaşındaki Arjantinli savunmacı bu sezon 39 maçta görev aldı ve 5 asist yaptı.
FORVETE KOLO MUANI
Aziz Yıldırım’ın hücum hattı için düşündüğü isimlerden birinin de Randal Kolo Muani olduğu iddia edildi.
Geride kalan sezonu Tottenham’da kiralık geçiren Fransız yıldızın bonservisi Paris Saint-Germain’de bulunuyor.
Hem santrfor hem de kanatlarda görev yapabilen Kolo Muani, sezonu 5 gol ve 4 asistle tamamladı.
TEMASLAR HIZ KAZANACAK
Londra’daki görüşmelerde oyuncu temsilcileriyle temasların hızlanması beklenirken Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi transfer konusunu büyük ölçüde netleştirmesi bekleniyor.