Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek Olağanüstü Seçilimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Dernek toplantısında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde görev süresinin Süper Lig şampiyonluğuyla sınırlı olacağını açıkladı.

AZİZ YILDIRIM: 'ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM'

Aziz Yıldırım, "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe, yeni, genç, güçlü yönetim olması gerekiyor" diye konuştu.

'20 SENE SONRA FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ'

Önümüzdeki yıl şampiyon olamamaları halinde kulübün geleceğinin tehlikeye gireceğini belirten Aziz Yıldırım ayrıca "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız, takımı şampiyon yapacağız." diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.