Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Başkanlığa yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da düşündüğü öne sürüldü.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, A Milli Takım.Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine aldı.
Yıldırım'ın Montella ile Dünya Kupası'ndan sonra görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.