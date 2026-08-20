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Marco Asensio’nun Lyon maçının 11’inde yer almaması tartışmaları tekrar alevlendirdi. Tribünlerden gelen tepkilerden sonra İspanyol oyuncu oyuna dahil oldu. Basın toplantısında İsmail Kartal’a, tepkilerin değişikliklere etki edip etmediği soruldu.

“HAZIR DEĞİL” ATIŞMASI

Sezon başında Kartal'ın Asensio için kullandığı "Henüz fiziksel olarak hazır değil" sözlerinin ardından İspanyol futbolcu "Yarına hazırım" paylaşımını yapmıştı.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRİYOR

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile Marco Asensio arasındaki gerilimin takıma zarar verebileceğini düşünerek devreye girmeye karar verdi. Bu zamana kadar Kartal ve Asensio arasındaki gelişmeleri uzaktan takip ettiği ve müdahale etmediği belirtilen Yıldırım'ın, son gelişmelerin ardından olaya el koyduğu öne sürüldü.

“TEK VÜCUT OLALIM”

Habere göre Aziz Yıldırım'ın ilerleyen günlerde ikiliyle toplantı yapacağı öne sürüldü. Yıldırım’ın toplantıda İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya şu mesajı vermesi bekleniyor:

"Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü. Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım."

GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU

30 yaşındaki Asensio, Fenerbahçe’ye 2025 yazında Paris Saint-Germain’den 7,5 Milyon Euro transfer bedeliyle katılmıştı. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan İspanyol yıldız 13 gol 14 asistlik performans sergilemişti. Asensio’nun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.