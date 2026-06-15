Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor.

🏀 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basketbol finalindeki Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçını birlikte izliyor. pic.twitter.com/N8Dr1UO7tz — AA SPOR (@aa_spor) June 15, 2026

AZİZ YILDIRIM İLE SERDAL ADALI MAÇI BİRLİKTE TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan kritik mücadeleyi birlikte takip ediyor.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA FENERBAHÇE'Yİ YENMİŞTİ

Final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek saha avantajını ele geçirmesinin ardından gözler ikinci karşılaşmaya çevrilmişti.

Fenerbahçe Beko, seride durumu 1-1'e getirmeyi hedeflerken, Beşiktaş GAİN ise deplasmanda bir galibiyet daha alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalamanın peşinde.