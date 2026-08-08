Yeni sezon öncesinde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Romelu Lukaku konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Aziz Yıldırım Lukaku'yu ikna etti - Resim : 1

Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Napoli forması giyen Belçikalı golcinin Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu.

Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi: Fenerbahçe yıldız oyuncu için pazarlığı sürdürüyorAziz Yıldırım bizzat devreye girdi: Fenerbahçe yıldız oyuncu için pazarlığı sürdürüyorSpor

LUKAKU’DAN FENERBAHÇE’YE YEŞİL IŞIK

Romano’nun aktardığı bilgilere göre; Romelu Lukaku, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile gerçekleştirilen temasların ardından sarı-lacivertlilerin projesine olumlu yanıt verdi.

Belçikalı yıldızın Fenerbahçe’ye transfer olmak için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Aziz Yıldırım Lukaku'yu ikna etti - Resim : 3

GÖZLER NAPOLİ İLE YAPILACAK PAZARLIKLARDA

Oyuncu cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe’de Lukaku için Napoli ile yapılacak pazarlıklar belirleyici olacak.