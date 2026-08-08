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Yeni sezon öncesinde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Romelu Lukaku konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Napoli forması giyen Belçikalı golcinin Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu.

LUKAKU’DAN FENERBAHÇE’YE YEŞİL IŞIK

Romano’nun aktardığı bilgilere göre; Romelu Lukaku, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile gerçekleştirilen temasların ardından sarı-lacivertlilerin projesine olumlu yanıt verdi.

Belçikalı yıldızın Fenerbahçe’ye transfer olmak için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

GÖZLER NAPOLİ İLE YAPILACAK PAZARLIKLARDA

Oyuncu cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe’de Lukaku için Napoli ile yapılacak pazarlıklar belirleyici olacak.