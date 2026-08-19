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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın locasının geri alınmasıyla başlayan ve mahkemeye taşınan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEMEDEN ACUN ILICALI LEHİNE KARAR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yönetiminin sezon başında geri aldığı loca için hukuki yollara başvuran Acun Ilıcalı'nın talebi karara bağlandı.

Sporx'in özel haberine göre; mahkeme, Acun Ilıcalı'nın başvurusunu değerlendirerek locanın kendisine iade edilmesine karar verdi.

Böylece Ilıcalı, mahkeme kararı doğrultusunda locayı yeniden kullanma hakkı elde etti.

2026-2027 SEZONU SONUNA KADAR TEDBİR

Mahkeme ayrıca locanın geleceğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı verdi. Buna göre söz konusu locanın 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi önlenecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasının başkanlık makamı için kullanılacağını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ise bu karara şu şekilde tepki göstermişti:

"Kulübe destek olmak amacıyla ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Gücü eline geçirdiği ilk anda şahsi hırs uğruna hukuka aykırı işlemler yapan kişinin, oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek olacaktır."