Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden

Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, Süper Lig'den 2 ismi birden transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 1

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 2

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin de teknik direktörlük görevine Cuma günü Aykut Kocaman'ı getireceği konuşuluyor.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 3

Yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde ilk hedeflerin Süper Lig’den iki genç oyuncu olduğu öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 4

SÜPER LİG'DEN İKİ TAKVİYE GÜNDEMDE

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile Göztepe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan için girişimlere başladı.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 5

Sarı-lacivertli yönetimin, her iki transferi de kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 6

ÜMİT AKDAĞ'IN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Ümit Akdağ, toplam 2 bin 954 dakika sahada kaldı. Genç savunmacı sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 7

ARDA OKAN KURTULAN DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta görev yaptı. Toplam 2 bin 484 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden - Resim: 8

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde iki kulüple de bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor.

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