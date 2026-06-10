Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.
Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, Süper Lig'den 2 ismi birden transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Öte yandan sarı-lacivertli ekibin de teknik direktörlük görevine Cuma günü Aykut Kocaman'ı getireceği konuşuluyor.
Yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde ilk hedeflerin Süper Lig’den iki genç oyuncu olduğu öne sürüldü.
SÜPER LİG'DEN İKİ TAKVİYE GÜNDEMDE
Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile Göztepe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan için girişimlere başladı.
Sarı-lacivertli yönetimin, her iki transferi de kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.
ÜMİT AKDAĞ'IN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Ümit Akdağ, toplam 2 bin 954 dakika sahada kaldı. Genç savunmacı sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.
ARDA OKAN KURTULAN DİKKAT ÇEKTİ
Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta görev yaptı. Toplam 2 bin 484 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde iki kulüple de bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor.