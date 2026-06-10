Aziz Yıldırım harekete geçti: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden

ARDA OKAN KURTULAN DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta görev yaptı. Toplam 2 bin 484 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.