Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'ye yönelik birlik çağrısını yineledi.

AZİZ YILDIRIM: 'BU AYRIŞMA FENERBAHÇE'Yİ KÖTÜ GÜNLERE GÖTÜRÜR'

Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik çağrısını yineledi.

Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür." ifadelerini kullandı.