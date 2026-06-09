Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio'dan 28 milyon Euro'ya tranfer edilen Matteo Guendozi'nin takımdaki geleceği belli oldu.
AZİZ YILDIRIM'IN GUENDOUZI KARARI
8 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, kurmaylarıyla birlikte hızlı bir şekilde takımın kadro planlamasını masaya yatırırken Guendouzi ile ilgili verdiği karar da netleşti.
TRT Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, Guendouzi'nin takımda kalmasını istiyor.
FENERBAHÇE'DE KISA SÜREDE KENDİNİ KANITLADI
Fenerbahçe'de 22 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki yıldız oyuncu kısa sürede taraftarların da sevgisini kazanmıştı.