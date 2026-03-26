Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurul yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Aziz Yıldırım’ın başkan adayı olacağı iddiaları sosyal medyada sıkça tartışıldı.

Sarı-lacivertli kulüp sezon sonunda tekrar seçime gidiyor. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven, "Sayın Aziz Yıldırım ile konuştuk. Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın ayrıca, "Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Yardım edeceğim. Hatta bir projem var ama asla Fenerbahçe'de başkan adayı olmayacağım bir daha." dediği belirtildi.