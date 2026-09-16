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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, YouTube'da yayınlanan bir programda kızı Yaz Yıldırım hakkında yapılan açıklamaların ardından yorumcu Emre Bol'a tepki gösterdi.

Yıldırım, Emre Bol'un Yaz Yıldırım'ın Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğüne yönelik sözlerine cevap verirken, bu görüşmeler üzerinden takımın kadro tercihlerine ilişkin bir ima oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

'NE İMA ETMEYE ÇALIŞIYORSUN?'

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

“Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış.

Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin.

Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun?

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörü İsmail Kartal’dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir.

'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'

Şimdi ben sana soruyorum:

3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ’cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, “Emenike’nin para sayma görüntüleri var” diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver.

Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır.

Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme.”