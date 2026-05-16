Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşılan içeriklerden rahatsız olan Yıldırım, yalan haber ve dezenformasyon yapan hesapları tek tek tespit ettirdi.

Sabuncuoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Yıldırım hakkında dezenformasyon yapan, yalan haber paylaşan 640 X hesabı tespit edildi. Bu hesaplar içinde ücret karşılığı bu işi yapanlar Aziz Yıldırım’ın ekibi tarafından listelendi. Kanıtlarla beraber önümüzdeki hafta içi Aziz bey bizzat giderek Ankara’da Adalet Bakanlığı’na teslim edecek.”

İddiaya göre Yıldırım, önümüzdeki günlerde söz konusu listeyi ve delilleri Adalet Bakanlığı’na bizzat teslim edecek.

Aziz Yıldırım’ın ayrıca adaylıktan çekileceğine yönelik sosyal medyada çıkan iddiaları daha önce yalanladığı ve bu söylentilere sert tepki gösterdiği hatırlatıldı.