Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor

Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması şekillenirken, yönetimin 4 önemli oyuncuyu satmama kararı aldığı öğrenildi. 2 futbolcunun da kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 1

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması netleşmeye başlarken, kulüpte hem yönetim hem de kadro yapılanması gündemin ilk sırasına yerleşti.

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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 2

Aziz Yıldırım’ın, Hakan Safi’ye büyük fark atarak 8 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulüpte etkili bir konuma geldiği ifade edildi.

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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 3

Kanarya’da artık gözler tamamen transfer çalışmalarına çevrilirken, hem takıma katılacak isimler hem de mevcut kadronun durumu merak konusu oldu.

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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 4

DÖRT FUTBOLCU SATILMAYACAK

Yönetimin, yeni sezon planlaması kapsamında bazı kritik oyuncuların satılmaması yönünde karar aldığı öğrenildi. Murat Zorlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson, Talisca, Skriniar ve Asensio’nun transferine kesin olarak izin vermeyecek.

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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 5

OOSTERWOLDE AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan Fanatik’in haberine göre Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, yönetimin yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 6

FRED DE GİTMEK İSTİYOR

Son zamanlarda adı transferde anılan yıldız futbolcu Fred'in de takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.

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Aziz Yıldırım 4 futbolcu için 'satılmayacak' dedi: 2 yıldız ayrılmak istiyor - Resim: 7

YÖNETİMDEN TOPLANTI HAMLESİ

Fenerbahçe yönetiminin, mazbata töreninin ardından futbolcularla tek tek görüşerek yeni sezon planlamasını netleştireceği belirtildi.

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Kaynak: Diğer
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