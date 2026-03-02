Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şikayetçi olduğu 168 kişinin arasında bulunan Aziz Konukman ve Mustafa Altıntaş, "Laiklik bildirisi" kapsamında ifadeye çağrıldı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; 28 Şubat’ta imzacılar ifadeye çağrılmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk ifadeye çağrılanlar arasında iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav da bulunuyordu.

Soruşturma kapsamında ise bugün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucularından iktisatçı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ile iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman’ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İkili bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.