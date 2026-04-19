Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş soruşturması” olarak bilinen davada ikinci duruşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş’ın kişisel banka hesaplarına uygulanan blokenin kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kararın yalnızca Aktaş’ı değil, Baki Nugay, Doğan Aktaş, Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’u da kapsadığı öğrenildi. Böylece söz konusu isimlerin bireysel hesaplarındaki tedbir kararı sona erdirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede çok sayıda sanık yer alıyor. Aralarında belediye başkanları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 200 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti.

Dosyada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çeşitli ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda ismin yargılanıyor.