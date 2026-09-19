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Kaynak: Haber Merkezi

Suikast iddiası kapsamında tutuklu bulunan Yılmaz ve Duman’ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluk durumuna itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, her iki isim hakkında da tahliye kararı verdi. Kararın ardından Cem Duman cezaevinden serbest bırakıldı.

Selahattin Yılmaz hakkında ise başka bir suçtan kesinleşmiş hüküm bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Yılmaz, suikast dosyası kapsamında tahliye kararı verilmesine rağmen diğer suçtan aldığı ceza nedeniyle bir süre daha cezaevinde kalacak.

Böylece Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast iddiası kapsamında yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan iki isimden biri tahliye edilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiası ele alınıyor.

Davada 8’i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde başlanmıştı.

İlk duruşmada Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından tehdit edildiğini ve bir “ölüm listesinde” yer aldığının kendisine söylendiğini öne sürmüştü.

Aktaş, suikast girişimi nedeniyle koruma altında olduğunu belirterek tüm sanıklardan şikâyetçi olduğunu söylemiş, tutuklu sanık Selahattin Yılmaz ise Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğini önceden bilmesinin mümkün olmadığını belirterek suçlamayı reddetmişti. Yılmaz, Aktaş’la arasında husumet bulunmadığını da eklemişti.

Duruşmada savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

Mahkeme daha önceki ara kararında tutuklu sanıklardan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç’ın tahliyesine karar vermişti.