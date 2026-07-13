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Kaynak: ANKA

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada söz alan bir kısım tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Savcılık mütalaasında haklarında beraat istenen bir kısım sanıkların avukatları, mütalaa doğrultusunda müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Söz alan bir kısım sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, iddiaya konu suçları işlemediklerini öne sürdü.

İddianamede ve mütalaada yer alan suçlamaların soyut ve mesnetsiz olduğunu iddia eden avukatlar, herhangi bir suç örgütünün olmadığını, müvekkillerinin de bu örgüte üye olmadığını savundu.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "sahtecilik" suçlarının gerçekleşmediğini öne süren bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınması için yarına ertelendi.

Türkiye’nin gündemindeki Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşmasının yeni haftası başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen davada, 7’si tutuklu toplam 200 sanık yargılanıyor.

“Çıkar amaçlı suç örgütü” kurulduğu ve bazı belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasının 5’inci haftası, 17’nci günü başladı.

7 CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI YARGILANIYOR

Davada tutuklu sanıklar arasında; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin başta olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanı bulunuyor.

Duruşmanın bugünkü bölümünde ilk olarak tutuksuz sanık Navdar Kaya savunma yaptı. Kaya, mahkemeden beraatını talep etti. Kaya’nın avukatının savunmasının da tamamlandığı belirtildi.

İDDİANAMEDE 200 SANIK YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede;

Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü “suçtan zarar gören” kurumlar olarak yer aldı.İddianamede 19 kişi mağdur, 200 kişi ise sanık sıfatıyla bulunuyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA 450 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Aziz İhsan Aktaş hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 42 farklı eylemden ihaleye fesat karıştırma, 4 farklı eylemden edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurumları zararına dolandırıcılık, 10 farklı eylemden rüşvet verme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

RIZA AKPOLAT İÇİN 337 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise; suç örgütüne üye olma,

26 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma, 3 farklı fiilden resmi belgede sahtecilik, 19 farklı fiilden özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, 4 farklı fiilden rüşvet alma,

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

MÜTALAADA DA YÜKSEK CEZALAR TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaada;

Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, rüşvet ve diğer suçlardan 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Baki Nugay hakkında ise örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 119 yıldan 328 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay’ın soruşturma aşamasında verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Mütalaada; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında ise rüşvet suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava kapsamında toplam 26 sanık hakkında örgüte üye olma suçundan 2 yıldan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan değişen oranlarda cezalar istendi.