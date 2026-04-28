Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının bugünkü duruşmasında sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alındı. Duruşma 29 Nisan saat 10.00'a ertelendi

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görülüyor.

5 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine karar vermişti.

AKTAŞ'IN AVUKATLARI MAHKEME RAPOR SUNDU

Duruşmada Aktaş'ın avukatları, 'kamu zararı oluşmadığı' yönündeki bir bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Duruşma, sanık avukatların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam etti.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN O TARİHTE BELEDİYEDEN ALACAĞI OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMELİ'

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatı, belediyedeki hak edişlerini alabilmek için iki daireyi ederinin çok üstü bir fiyata satın aldığı yönündeki iddialara cevap vererek “Bu daireler ederinin üzerine satılmadı, toplam ederi 20 milyon. Mahkeme ısrarlı talebimize rağmen bu dairelerin satış tarihlerindeki bedeline ilişkin herhangi bir tespit yapmadı. Bahse konu taşınmazda bilirkişi marifetiyle gerçek bedeli belirlensin. Aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş'ın o tarihte belediyeden alacağı olup olmadığı tespit edilmeli" dedi.

'BUNLAR KURGUDUR'

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in avukatı ise, “Muhtemeldir ki etkin pişmanlık ifadesinde 'isim ver, çık' denmiş ve bu şekilde de soruşturma ilerletilmiş. Aziz İhsan Aktaş'ın ailesi gözaltına alındı, mal varlıklarına ve hesaplarına el konuldu, ekonomik sıkıntıya girdi ve çözümü 'isim ver ve çık' yönteminde buldu. Aziz İhsan Aktaş kullanıldı ve birçok belediye başkanı yargılanmaya başladı. Canını kurtarmak isteyen' ve etkin pişmanlık ifadesi veren kişi, kendisine 'zararı dokunmayacak' kişilerin ismini verir. Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık ifadesi verirken, Oya Tekin ile tanışıklığı olmadığı için sadece eşi üzerinden bir kurgu yapmış, müvekkilim aleyhinde delil toplanamadığı için ismi parantez içinde 'temsilen' diye yazılmış. Yalan söyleyenlerin yalan söylediğini kanıtlamaya çalışıyoruz ki ifadelerine itibar edilmesin. Bunlar kurgudur" dedi.

Duruşma yarın saat 10.00'a ertelendi.