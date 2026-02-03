Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının 5. günü, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları ve personellerinin savunmasıyla tamamlandı. Duruşma yarın 10.00'da devam edecek.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yarın savunmasını vermesi bekleniyor

DAVADA NELER YAŞANDI?

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında örgüt lideri olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı da bu davada yargılanıyor. Toplamda 200 sanıklı davada 33 kişi tutuklu bulunuyor.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen celselerde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor.

"YANDAŞ MEDYA ORGANLARINDA BAŞTAN SUÇLU İLAN EDİLDİK"

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, savunmasında Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne ilişkin, "Ben ‘Aziz İhsan Aktaş’ adıyla anılan bir suç örgütünü tanımıyorum. Böyle bir örgütün varlığını ispatlamak benim sorumluluğum da değildir. Bu, devletin sorumluluğundadır" dedi.

"DOSYALAR YANDAŞ MEDYADA GEZDİ"

Dosyada gizlilik kararı varken, iddianame hazırlanmadan önce ve hazırlanma sürecinde, yandaş medya organlarında, televizyonlarda ve sosyal medyada hakkımızda haberler yapılmış, kamuoyunda baştan suçlu ilan edilmiş bulunuyoruz. Masumiyet karinesi açıkça ihlal edilmiştir.

"ADİL BİR YARGILAMA YAPILIRSA SAYGI DUYARIM"

Burada yargılanan herkes masumdur. Ancak adil bir yargılama yapılır, hukuk kurallarına uygun şekilde deliller ortaya konur ve suç ispatlanırsa, o zaman verilecek karara saygı duyarım. Bunun dışındaki hiçbir suçlamayı kabul etmem mümkün değildir.

"CHP'Lİ OLDUĞUMUZ İÇİN Mİ YARGILANIYORUZ?"

Dosyada gizlilik kararı varken, avukatlarımız günlerce, aylarca belge ve bilgiye ulaşamazken; gerçekte var olmayan, soyut beyanlara ve soyut iddialara dayalı suçlamaların dosyada yer almasını anlamakta güçlük çekiyorum. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Biz bu devletin insanlarıyız Sayın Başkan. Sırf Cumhuriyet Halk Partili olduğumuz için mi suçlanıyoruz? Sırf solcu olduğumuz için mi suçlanıyoruz? Devlet; parti devleti değildir. Hukuk devletidir. Bu ilkenin bu dosyada da gözetilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

AYRINTILAR GELECEK...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DURUŞMADA ÖNE ÇIKANLAR:

Duruşmanın ilk 4 gününde de duruşmalar sakin geçti. Silivri2de arbede yaşanmazken, duruşmalarda öne çıkan olaylar şöyle gerçekleşti

"İFADEM DEĞİŞTİRİLDİ"

Esenyurt Belediyesi'nde çalışan tutuklu belediye personeli Mert Çelik savunmasında, savcılık ifadesinin değiştirildiğini söyledi. Savcılığın sorduğu bir soruya verdiği "Hayır" cevabının dosyaya "Evet" olarak geçirildiğini ifade etti.

HAKİMDEN FOTOĞRAFLARA TEPKİ

Mahkeme başkanı, duruşma salonundan sosyal medya ve basına fotoğraf ve görüntü sızdırılması sonrası ertesi gün duruşmaya seyirci almayacağını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz alarak Mahkeme Başkanı'na fotoğraf sızmaması konusunda garanti verdi. Bunun üzerine duruşmalara seyirci alınmaya devam ediyor.

AKTAŞ'IN KORUMA ORDUSU

Davanın en çok konuşulan konularından birisi elebaşı olarak adlandırılan Aziz İhsan Aktaş'ın duruşmaya koruma ordusuyla gelmesiydi. Aktaş 20 kişilik bir koruma ekibiyle mahkemeye gelmiş ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.