İddianamede örgütün elebaşı olarak anılan Aziz İhsan Aktaş, belediyelere rüşvet verdiğini, her ödeme günü geldiğinde bu rüşvet talebinin tekrarlandığını iddia etti.

Bazen üst düzey belediye yetkilisine düğün yapıyorsunuz, bazen o düğüne sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine eş dost çevresine araç tahsis ediyorsunuz. Bazen belediye başkanının aracını değerinden çok daha yüksek fiyata alıyorsunuz. Bazen de gayrimenkulünü değerinden fazlasına alıyorsunuz ama yetmiyor her hak ediş zamanı gelince bu talepleri kabul etmek zorunda kalıyorsunuz” "Şirket kurmuşum, örgüt olmuş denmiş; istihdam yaratıp işçi çalıştırmışım, çalışanlarım örgüt üyesi denmiş

"PARALARIN SERİ NUMARSINI MI ALACAĞIM?"

Benim şirketlerim, kardeşlerimin ya da yakınlarımın şirketlerinin hak edişleri zamanında ve düzenli ödenmiyordu. Bazı Belediye Başkanları huzurda belgeler sunarak ödemelerin düzenli olduğunu iddia etseler de talepleri karşıladığımız için hak edişlerimiz düzenli ödeniyordu. Bu yüzden irtikap suçu savunmaları yersizdir. Hani diyorlardı ya, itirafçı değil iftiracı; ben mahkemede tüm itiraflarımı kısaca özetleyeyim. Benden istenenleri bedelleriyle söyledim mi? Söyledim. Paranın hangi bankadan, kim tarafından çekildiğini söyledim mi? Söyledim. Yetmedi, dekont sundum. Araçları kimin aracıyla, ne zaman teslim ettiğimi söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların hesap kayıtları da eşleşti. Daha ne yapacağım; paraların seri numarasını alıp görüntü mü çekeceğim, ses kaydı mı alacağım?

"BELEDİYELERİN TALEPLERİ SÜREKLİ ARTIYOR"

"İSTİHDAM YARATMIŞIM, ÖRGÜT DENMİŞ"

Aziz İhsan Aktaş davasında "Örgüt üyesi olmak" suçu isnat edilen sanıkların savunmasını yaptı. Aktaş'ın çalışanı olan Akın Kumanlı, duruşmada savcılık ifadesinin hatırlatılması üzerine "Söylediklerim duyuma dayalıdır" dedi.

4'ü tutuklu 7 CHP'li Belediye Başkanı'nın yargılandığı 200 sanıklı davada 3. hafta duruşmaları devam ediyor. Suç örgütü lideri olarak adlandırılan Aziz İhsan Aktaş'ın, şoförü aracılığıyla Beşiktaş Belediyesi'de para götürdüğü iddiası üzeirne savunmalar yapılıyor. Savunmaısnda bu parayı kendisine Aziz İhsan AKtaş'ı veridğini söyleyen Kumanlı, "Söylediklerim duyuma dayalıdır" dedi.

Kumanlı'nın ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

İddia edilen örgütün üyesi değilim, maaşlı bir çalışanım. Hakkımda iddia edilen ‘örgüte üye olma’ suçlamasını kabul etmiyorum. İhsan Bey’den para talep edildiğini duymuştum. Paraların rüşvet ya da hangi ad altında verildiğini bilmem. Rüşvete aracılık yapmadım. Suçsuzum, örgüt üyesi değilim, rüşvete aracılık etmedim. Beraatımı talep ederim. Ben araç sorumlusuyum, bu paranın ne olarak verildiğini bilme lüksüm yok

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Kumanlı’ya “Siz bu paraların ne olduğunu bilerek verdiniz?” diye sordu. Kumanlı, “Bana sadece teslim etmem söylendi ve teslim ettim. Sadece görevi icrada bulundum. Bunu bana Aziz İhsan Aktaş söyledi” diyerek yanıt verdi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın avukatı Hasan Sınar, Kumanlı’ya savcılıkta verdiği ifadeyi hatırlatarak sorular yöneltti. Kumanlı, “Söylediklerim duyuma dayalıdır”

Öte yandan örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın, bu hafta savunma yapması bekleniyor.