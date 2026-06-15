Aziz İhsan Aktaş'ın, belediye başkanları ile yöneticilerine 'rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla' yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmalarına bugün devam ediliyor. 200 sanığın yargılandığı dosyada sanıklar ve avukatları, Silivri'ye yeni inşa edilen duruşma salonunda savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapıyor. Davada an itibarıyla, CHP'li belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklu bulunuyor.

"ADİL YARGILANMA HAKKI NEDEN GÖZ ARDI EDİLİR ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Davanın görüldüğü Silivri'deki yeni duruşma salonunun fiziki şartları ise avukatların tepkisini çekti. Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salonun devasa boyutlarına ve adil yargılanma hakkı ihlallerine şu sözlerle dikkat çekti:

"Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Davası' veya 'Beşiktaş Belediyesi Davası' adıyla bilinen yargılamanın duruşması için Silivri'deyiz. Devasa bir 'yeni' salon inşaa edildiğini, bugüne kadar gördüğüm en büyük ve 'yüksek' kürsünün bulunduğunu, salonun bir ucundan diğerine insanları bir 'nokta' olarak tasvir edebildiğinizi, insana kendisini 'küçük' hissettiren bir havasını bulunduğunu, sesin duyulabilmesi için tavandan sarkan mikrofonların ve konserlerde gördüğünüz hoparlörlerin yer aldığını söylemek gerekiyor. Böylesine devasa bir duruşma salonu 'neden inşaa edilir' sorusu bir yana hadi inşa edildi diim sanıkların Adil Yargılanma Hakkı için önemli görülen bazı güvenceler neden gözardı edilir gerçekten anlamakta zorlanıyorum."

280 YIL İSTENEN ÖRGÜT LİDERİNE ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Davada tutuklu bulunan 7 ise karşın, iddianamenin odağındaki isimler tutuksuz yargılanıyor. Yaklaşık 100 sayfalık mütalaada duruma ilişkin, "Aziz İhsan Aktaş'ın ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğu" iddiası yer alıyor.

Davaya ismini veren ve tutuksuz yargılanan sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer tutuksuz sanık Baki Nugay'ın ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi isteniyor. Savcılık mütalaasında ayrıca, Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Savcılık mütalaasında tutuklu ve tutuksuz yargılanan belediye başkanları için istenen cezalar şu şekilde yer alıyor:

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı): 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik", 1 kez "nitelikli dolandırıcılık", 2 kez "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapis.

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı), Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı), Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı), Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı) ve eşi Celal Tekin: "Rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis.

Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı): "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraat, "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis.

Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı): 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis.

SAVCI MAYIS AYINDAKİ DURUŞMADA MÜTALAASINI SUNMUŞTU

İlk duruşması 27 Ocak'ta görülen davanın ikinci duruşması mayıs ayında yapılmıştı. Bu duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak 4 sanık hakkında tahliye talebinde bulunmuş, 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını istemişti. Mahkeme Başkanı heyeti de bu doğrultuda karar vererek 4 kişinin tahliye edilmesine hükmetmiş, böylece dosyada tutuklu sanık sayısı 7'ye düşmüştü.