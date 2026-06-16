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Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen ve iddianamenin bir numaralı ismi olan Aziz İhsan Aktaş’ın duruşma salonuna özel bir bölümden tutuksuz olarak giriş yaptığı görüldü. Buna karşın, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da yer aldığı 7 sanığın tutukluluk hali sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN SUÇLAMALARA RED

Davanın dünkü celsesinde, savcılığın hakkında 12 yıl hapis cezası talep ettiği Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere savunma yaptı. Tutdere, suçlamaya konu edilen 6 Haziran 2024 tarihinde Adıyaman'da bile bulunmadığını belirterek, mütalaanın tamamen soyut ve kendi içinde çelişen beyanlara dayandığını ifade etti.

Dün gün boyu devam eden oturumda, aralarında Esenyurt ve Ceyhan belediye başkanlarının da yer aldığı tutuksuz yargılanan 91 sanık savunmalarını tamamlayarak beraatlerini talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şube Müdürü Serap Karay ise savunmasında, 17 yıllık devlet memurluğu hayatı boyunca Sayıştay ve mülkiye müfettişlerinin denetimlerinden başarıyla geçtiğini hatırlatarak hakkındaki iddiaları reddetti. Sanık avukatları da müvekkillerinin 15 aydır tutuklu bulunduğunu ancak mahkeme huzurunda sadece 15 dakika konuşabildiklerini belirterek bu duruma tepki gösterdi.

YENİ DURUŞMA SALONUNDA "DÜRBÜNLÜ" TAKİP

Silivri'deki devasa büyüklükteki yeni duruşma salonunun fiziki şartları da dünkü celsede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Salonun büyüklüğü nedeniyle mahkeme heyetini net bir şekilde göremeyen izleyicilerin duruşmayı dürbün kullanarak takip etmek zorunda kaldığı görüldü.

Ayrıca salonun tavanından sarkan aktif olmayan mikrofonlar avukatların tepkisini çekti. Avukatlar, bu durumun 15 yıl önceki kumpas yargılamalarındaki gibi bir ortam dinlemesi riski barındırabileceğini belirterek konuyu duruşma tutanaklarına geçirtti.

Dava, mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla Silivri'de devam ediyor.