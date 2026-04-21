Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşmanın ikinci günü başladı. Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, Silivri’de görülüyor. Öte yandan yoğun duruşma takvimi nedeniyle dava 3 No’lu salonda görülecek.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı gizli tanıkların bu hafta dinlenecek.

NE OLMUŞTU?

İlk duruşması 27 Şubat’ta gerçekleştirilen dosyanın dün görülen celsesinde 16 tutuklu sanık hakim karşısına çıkmıştı.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan yargılamada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu isimler hazır bulunmuştu.

MAHKEME BAŞKANI İSYAN ETTİ

“Tanık” sıfatıyla Celal Yılmaz kürsüde dinlendi. Yılmaz; Arif Orta ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teknik şartnameye ilişkin hususlarla alakalı 26 şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Yılmaz, Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül’ün, “İhaledeki usulsüzlükleri gördüm’ şeklinde beyanınız var” diye hatırlatmasının ardından sorular sorması üzerine Yılmaz, “Savcıyla konuşurken belki tarihi şey yapmış olabilirim…” dedi. Mahkeme Başkanı’nın, “Usulsüzlükler nedir?” diye sorması üzerine Yılmaz, “Gördüm derken, ben bunları çok sonra görüyorum… İlk kez savcının orada dosyaya baktım” yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı daha sonra, “İhalelerde zorluk çıkarıldığını söylemişsiniz” diyerek iddiaya ilişkin sorular yöneltti. Yılmaz bu sorulara, “Şu an aklıma gelmiyor” şeklinde karşılık verdi.

Yılmaz’ın sorgulama aşamasında verdiği yanıtlara tepki gösteren Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, Yılmaz’a, beyanından önce ettiği yemini hatırlatarak, “Sizin beyanınızla birilerine dava açılmış olabilir, birileri tutuklanmış olabilir. Bu işin vicdani bir boyutu da var. Onu da hatırlatmak isterim” dedi.

Daha sonra, tensip zaptıyla tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan Ümit Gözütok söz aldı. Yılmaz’ın beyanlarına itiraz eden Gözütok, “Doğru söyleyeceğine yemin etti, ben yüzlerce gün yattım, beni tanımadığınızı söylediniz. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz, neden yalan söylediniz?” diye sordu.

Yılmaz, “Tanımıyorum Başkanım” diye karşılık verdi.

Gözütok, “Tanıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz” diye karşı çıktı.

DOSYADAKİ 'TANIK' AKTAŞ'TAN ŞİKAYETÇİ OLDU

“Tanık” savunmalarına geçilmeden önce “mağdur” sıfatıyla başka isimlerin de beyanda bulunmasının ardından bugünkü duruşmaya katılan toplam 12 isim “şikayetçi değilim” dedi.

Daha sonra “Tanık” sıfatıyla Hakan Küçükbaşaran SEGBİS (sesli ve görüntülü) bağlanarak ifade verdi. Mahkeme Başkanı tüm salonun ayağa kalkmasını söyleyerek Akarca’ya, “Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime vicdanım ve namusum üzerine yemin ederim” şeklinde yemin ettirdi.

Televizyonda izlediği “yolsuzlukla mücadele” haberleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yazılı ifade verdiğini söyleyen Küçükbaşaran, burada verdiği ifadeleri mahkemede de şöyle tekrar etti:

“Yolsuzlukla mücadele haberlerini izleyince iyi olacağını düşündüğüm için yazılı ifadede bulundum, bu ifadelerimi tekrarlıyorum. Tanık olarak dinlenmekten ziyade, Başsavcılığa vermiş olduğum dilekçelerimde şikayetçi ve davacı olduğumu ve gereğinin yapılması gerektiğini belirttim. Yusuf Yadoğlu ve Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye genelinde hayatın olağan akışına uygun olmayan yoğunlukta ihalelere katılmaları nedeniyle Başsavcılığa müraacatta bulundum.”

Küçükbaşaran, Mahkeme Başkanının “Somut bir mağduriyetiniz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ben vatandaşlık hakkımı kullandım. Kişisel zarardan ziyade fikrimi beyan etmek için müraacatta bulundum. Bilirkişilerin saha çalışmaları yapmadan görüş bildirmesi, adaletin sağlanmasında gecikmelere neden olmaktadır. Bu şekilde adaletin sağlanacağını düşünmüyorum. Saha çalışması sonucu doğru karar çıkacağını düşünüyorum.”

HESAP BLOKELERİ KALDIRILDI

Verdiği ifadelerle CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce kişinin tutuklanmasına ve yargılanmasına neden olan, suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın, Baki Nugay’ın, Doğan-Özkan Aktaş’ın ve Ümit Gözütok’un dondurulan mal varlıklarındaki bloke kaldırıldı.