CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında olduğu 11 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 9’uncu gününde sanık avukatları savunma yaptı.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 3 No’lu salonundaki duruşmada, iddianamede, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yargılanan Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç’ın avukatı ve aynı zamanda eşi savunma yapmak üzere söz aldı. Avukat, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Eşimin böyle bir suçla yargılanması ve yalnızca cezaevi kabinininde görüşmek çok zor. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Onun morali bozulmasın diye dışarda yaşadığım zorlukları hiç anlatmadım. Eminim o da cezaevinde yaşadıklarını bana anlatmamıştır. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla. Yapmamız gereken bir ödeme vardı ve o kişi ‘sizden para gelirse beni de alırlar’ diye çekindi. Müvekkilimin suçsuz olduğuna inancımız tam. Tahliyesini talep ederiz" dedi.

İddianamede, yine aynı suçlamaların yöneltildiği tutuklu sanık Rıza Akpolat’ın arkadaşı Rabil Artan’ın avukatı da savunmasında, suçlamaların soyut iddialardan oluştuğunu söyledi. Avukat, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği sürenin cezalandırmaya dönüştüğüne dikkati çekti ve Artan’ın tahliyesini talep etti.

Duruşma yarın devam edecek.