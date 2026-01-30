Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 3 gün geride kaldı. Davanın 4. gününde savunmalar devam ediyor.

Savunmalardan öne çıkanlar...

"İFADEM DEĞİŞTİRİLDİ"

Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu'nda mali üye olarak görevli tutuklu sanık Mert Çelik savunma yaptı.

Çelik, "Üzerime atılı suçlama ile ilgili bir kanıt bulunamamıştır. Soruşturma aşamasında bana ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ diye sorulmuştu. Ben de ‘Hayır, ihale herkese açık’ demiştim. Ancak iddianamede ifademin değiştirildiğini gördüm. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum" dedi.

Savunmanın ardından söz alan Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, Çelik’e, "İfadeniz sırasında Ahmet Özer ile ilgili yönlendirme ya da telkinle karşı karşıya kaldınız mı?" diye sordu. Çelik bu soruya, "Yönlendirici olarak bir tek o soru geldi. Böyle bir ifade vermemiştim, iddianameyi görünce şaşırdım" şeklinde karşılık verdi.

"EMEKLİ OLACAKTIM GEÇİNEMEDİĞİM İÇİN İSFALT'A GİRDİM"

Eski İsfalt muhasebe Müdürü Oktay Aktaş'ın savunmasına geçildi. "Tansiyonum yükseldi kusura bakmayın ilk defa böyle bir savunma veriyorum" diyen Aktaş, "Bana atfedilen suçun kendi meslek yasalarımda da hitap edildiği için ne olduğunu 25 yıldır bilen bir insanım. Zaten meslek mensup olmanın şartlarından biridir ihale fesat karıştırmamak. Aslında emekli olacaktım onu bekliyordum, ama tyt yasasının çıkması biraz gecikince ve maddi zorluğu olunca İsfalt'a girdim Görev yaptığımız sürede kanuna bağlı kalmaya çalıştım onun çerçevesinde görevlerimi icra etmeye çalıştım. Zaten ben kanun çerçevesinde görev yapan bir insanım

Görevim gereği beş tane ihaleden mali üye olarak görevlendirildim ve görevimi titizlikle ve kanununu çerçevesinde yapmaya çalıştım bu beş ihale birisi araç alım hizmeti ihalesi diğerleri de asfalt ihalesi olmak üzere beş tane. Bu ihaleler açık ihale usulünde yapılmıştır yani herkes girebilir açık ihaleye istisna olmayan bir yöntemle yaptık. Bu görevlendirme zorunlu ve tercihe bağlı olmayan ve görevlendirme. Ben de mali İşler müdürü olmam sebebiyle asil üye olarak zorunlu görevlendirildim, farklı bir insiyatif kullanmam hiçbir zaman mümkün değildir. Bilanço ile ilgili kısım ihale sonrası ihale belgeleri hazırlandığında ortaya çıkardı

"TUTUKLUYKEN YÜZ FELÇİ GEÇİRDİM"

Eski İsfalt Genel Müdürü Burak Sırali'nin ifadesinden

Sırali, dava konusu ihalelerin serim işlerinin alt taşeron ihaleleri olduğunu söyledi. İhalelerin açık usulle yapıldığını söyleyen Sırali, "Bu ihalelerde herhangi bir ihale fesat ya da kamu zararı unsuru tespit edilememiştir. Bilirkişi raporunda tespit edilen iki husus da mevzuata uygun ihalenin saatini etkilemeyen hususlardır. Bunlar ihaleye fesat karıştırmayı etkileyebilecek bulgular değil rapor bu yönde. mevzuata uygun davranılan bir yerde sorun görmemem normaldir. İhale maliyet bilgilerinin Aziz İhsan Aktaş‘la paylaşılması tek eylem olarak bilirkişi raporunda yer almaktadır. ona gönderilen not ise benim el yazımla yazılmamıştır bunun ortaya çıktığı raporu mahkemeye sunduk" dedi.

Paylaşma suçunu benim işlemediği konusunda daha yapabileceğim hiçbir şey yok. Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu’nun serbest olduğu yerde biz altı aydır tutukluyuz İhale sonrasında kendisiyle görüşmüşümdür bu görüşme öncesinde kendisini de hiçbir tanışıklığım ya da konuşmam olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş’ın avukatlarının dosyaya sunduğu raporda da ihalelerin uygun şekilde yapıldığı yazmaktadır. Tutuklu bulunduğum süreçte yüz felci geçirdim o yüzden konuşmakta zorlanıyorum bu cezaevi revir raporlarında da bulunmaktadır. Üniversiteye hazırlanan oğlum var ama elim kolum bağlı ona hiçbir şekilde destek olamıyorum. Bu durumu içime sindiremiyor ve gururuma yediremiyorum öncelikle tahliyemi daha sonra beraatımı talep ediyorum

"BAKIMA MUHTAÇ ANNEM VAR"

Müzeyyen Karakaş savunmasını yaptı. Karakaş, "İhale komisyonunda imza sırası isim listesine göre belirlenir. İhalede imzacı olmamın tek sebebi budur. 6 ve 13 yaşında çocuğum var hasta ve bakımıma muhtaç annem var. Tahliyemi talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, savunmasında belgede mevzuata aykırı bir durum olmadığını savunan Şimşek, ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı ihalelerde de herhangi bir ihmali olmadığını söyledi

İhalede imzası bulunanların bir kısmı cezaevindeyken, bir kısmı görevinin başında” diyerek duruma tepki gösterdi. Oğlunun okula yeni başladığını söyleyen Şimşek, “Oğlum okulda öğrenip çektiği çizgilerle babasının şafağını sayıyor. Bir baba olduğumu, bir ailem olduğunu, bir dosya numarasından oluşmadığımı ve bir suç işlemediğimi bilmenizi isterim. Ben bir suça karışmadım, etik ilkelerine aykırı bir işin içinde olmadım

Duruşma saat 10.20'de, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasının alınmasıyla başladı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, onay alma sürecinin en tepesinin Çevre Şehircilik Bakanlığı olduğunu ifade etti.

"ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA YARGILANSIN"

Eğer bir silsile kurulacaksa; Destek Hizmetleri Müdürü firmalardan teklif aldı diye sahtekârlık yapmışsa, Temizlik İşleri Müdürü Destek Hizmetleri’ne yazı gönderdi diye sahtekârlık yapmışsa, Temizlik İşleri Müdürü benden olur aldı diye ben sahtekârlık yaptıysam, ben de Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan olur aldıysam, o zaman onların da yargılanması gerekir. Ama biz buradayız, onlar burada değil”

"DİĞERLERİ NEDEN BURADA DEĞİL?"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış savunmasında, "Bilirkişiler benim sorumluluğum olmadığını belirtmiş ama tutukluyum. 1 Ocak'ta ihaleyi başlatan kayyum ve ortakları. Eğer ortada bir sorun varsa süreci başlatan diğerleri niye burada değil, ortada bir sorun yoksa biz niye buradayız? Aziz İhsan Aktaş ile 35 saniyelik telefon görüşmem olmuş biriyle aynı yerde sinyal vermişim, bir başkası şartname verilirken gördüğünü söylemiş biri de 'ihalede olmak istemiyorum' demiş hepsi bu. Aziz İhsan Aktaş daha önceki dönem belediyeden ihale almış biridir. Beni arayıp 'hayırlı olsun' demesi normaldir 35 saniyede ne konuşmuş olabiliriz?" dedi.

DURUŞMADA YAŞANAN GELİŞMELER ANLIK OLARAK GÜNCELLENECEKTİR

3 GÜNDE 10 KİŞİ SAVUNMA YAPTI

27 Ocak Salı günü başlayan yargılamada 3 gün geride kaldı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte toplam 5 isim savunmalarını yaptı. İlk günden bu yana toplamda 10 isim savunma yaptı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Oya Tekin’in eşi Celal Tekin

Adana Bşb Başkanı - Zeydan Karalar

Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik

Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli - İbrahim Koçyiğit

Avcılar Belediye Başkanı - Utku Caner Çaykara

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürü - Adnan Acar

Esenyurt Belediyesi Çalışanı Ali Fırat Baycan