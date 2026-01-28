CHP'li 7 başkanın yargılandığı, kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası' adıyla bilinen ve Aziz İhsan Aktaş önderliğinde kurulduğu iddia edilen, toplamda 200 sanıklı davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu bugün yapılıyor. Sanık savunmaları başladı.

BAŞKANLAR İFADE VERİYOR

Savunmasına geçilen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, suç örgütü lideri olarak adlandırılan Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya özel aracı ve korumalarıyla geldiğini belirtti, "Tarihe not düşmek istiyorum" dedi.

Tarihe not düşmek istiyorum. Örgüt liderliğiyle yargılanan Aziz İhsan Aktaş özel aracı ve korumalarıyla duruşmaya geldi. Biz cezaevi aracındayken de dışarıdan bir ses geldi, tarihe not düşmek için burada dile getiriyorum, dışarıdan bir ses geldi: Bu bir canlı tabut dedi biri.

"1 BUÇUK MİLYON ALACAK İÇİN 20 MİLYON ÖDEME YAPAR MI?"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmasını yapıyor. Aktaş'ın 'rüşvet aldılar' iddiasına yanıt veren Aydar, "Alacağı tüm ödemeleri aldı. 1 buçuk milyonluk alacağı için 20 milyon lira ödeme yapar mı?" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Aktaş'ın "Fiyatı 4 milyon olan daireyi 20 milyona aldım, rüşvetti o para” iddiasına, “Aktaş, babamla da pazarlık yapmış. Alacağı parayı almıştır. ‘300 bin dolar alacağım var demiş’ Bütün paraları aldı. Aktaş, 1.5 milyonluk alacağı için 20 milyon ödeme yapar mı?” dedi.

DURUŞMADAKİ GELİŞMELER DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENMEKTEDİR...

DÜN NE OLMUŞTU?

200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Davası 27 Ocak Salı günü başladı. duruşmada 7 CHP'li başkan sanık sıfatıyla yer alıyor. Örgütün elebaşı olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma salonuna 15 korumayla gelmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Avrupa'nın en büyük petrol şirketinin de sahibi olan Aktaş, aylık gelirini 250 bin lira olarak açıklamıştı.

Duruşma bugün sanık savunmalarıyla devam ediyor...