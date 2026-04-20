Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülmeye devam edecek davada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 isim tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

HESAP BLOKELERİ KALDIRILDI

Verdiği ifadelerle CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce kişinin tutuklanmasına ve yargılanmasına neden olan, suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın, Baki Nugay’ın, Doğan-Özkan Aktaş’ın ve Ümit Gözütok’un dondurulan mal varlıklarındaki bloke kaldırıldı.