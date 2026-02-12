Yedi CHP’li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası 11. gününde devam ediyor.

Dün savunma yapan Aziz İhsan Aktaş, ticari faaliyetlerinin suç gibi gösterildiğini öne sürmüş, belediyelerden hakediş almak için rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Aktaş savunmasında, “Hani diyorlardı ya, itirafçı değil iftiracı; ben mahkemede tüm itiraflarımı kısaca özetleyeyim. Benden istenenleri bedelleriyle söyledim mi? Söyledim. Paranın hangi bankadan, kim tarafından çekildiğini söyledim mi? Söyledim. Yetmedi, dekont sundum. Araçları kimin aracıyla, ne zaman teslim ettiğimi söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların hesap kayıtları da eşleşti. Daha ne yapacağım; paraların seri numarasını alıp görüntü mü çekeceğim, ses kaydı mı alacağım?” ifadelerini kullanmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve mahkemeye rüşvet iddialarına ilişkin dekont ve belgeler sunduğunu belirten Aktaş, belediye hak edişlerini alabilmek için bu ödemeleri yapmak zorunda kaldığını iddia ederek "Beraat edeceğimden eminim" dedi.