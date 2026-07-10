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Kaynak: Haber Merkezi

6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.

Savcılık, CHP'li belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bir sonraki duruşma, 13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülecek.

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Aktaş’ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütü üzerinden belediyelerle bağlantılı bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.