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Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Aziz Çelik, asgari ücrette artış yapılmamasının toplumda sanıldığından çok daha geniş bir kesimi etkileyeceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin yalnızca bu ücretle çalışanları ilgilendiren bir rakam olmadığını vurgulayan Çelik, Türkiye'de ücret belirleme sisteminde asgari ücretin bir referans noktası işlevi gördüğünü ifade etti.

"Asgari ücret bir çıpa görevi görüyor"

Çelik'e göre özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin maaşı doğrudan ya da dolaylı olarak asgari ücretteki artışlara göre şekilleniyor. Sendikalı işçiler, kamu çalışanları ve emeklilerin ücretlerinin farklı mekanizmalarla belirlendiğini hatırlatan Çelik, özel sektördeki geniş çalışan kitlesinin ise asgari ücrete bağlı bir ücret politikasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Asgari ücret yükseldiğinde işverenlerin diğer çalışanların maaşlarında da artışa gittiğini belirten Çelik, artış yapılmaması halinde ücretlerin genel seviyesinin düşük kaldığını ifade etti.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI ETKİLİYOR

Türkiye'de kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere yaklaşık 19 milyon özel sektör çalışanı bulunduğunu belirten Çelik, bu grubun önemli bir bölümünün asgari ücretle çalıştığını, geri kalan kesimin ise maaş artışlarında asgari ücreti referans aldığını kaydetti.

Bu nedenle asgari ücrette yapılacak ya da yapılmayacak bir düzenlemenin yalnızca belirli bir çalışan grubunu değil, özel sektördeki milyonlarca kişinin gelir düzeyini etkileyebileceğini dile getirdi.

SGK VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çelik, geçmiş dönemlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin de bu durumu ortaya koyduğunu belirterek, asgari ücret artışlarının sınırlı kaldığı dönemlerde sigortalı çalışanların genel ücret seviyelerinde de düşük artışlar görüldüğünü söyledi. Bu nedenle asgari ücret tartışmalarının tüm çalışanları ilgilendiren bir konu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.