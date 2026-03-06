Azı karar çoğu zarar: Vitamin takviyelerinde görünmez tehlike

ZEHİRLENME TEHLİKESİ!

Vitamin eksikliği kadar fazlalığı da hayati bir mesele... Özellikle yağda çözünerek vücutta biriken D vitamininin kontrolsüz tüketimi, ciddi zehirlenmelere ve sağlık problemlerine zemin hazırlayabiliyor.

Oyda bu durum bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. D vitamini eksikliği kadar fazlalığının da ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ökdemir, "Yağda eriyen bir vitamin olduğu için vücutta depolanır ve aşırı alındığında zehirlenmeye neden olabilir" diye konuştu.